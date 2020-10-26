Ханты-Мансийск, , 09:03 — REGNUM В арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа поступил банкротный иск к местному рыбоводному заводу, где 100% акций принадлежат властям региона. Сумма претензий по делу превышает 16 млн рублей. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в споре выступает ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» из Челябинской области, которое обратилось с претензиями к АО «Югорский рыбоводный завод» 23 октября 2020 года. Сумма исковых требований — 16 555 250 рублей.

В июле 2020 года челябинский завод взыскал «убытки в размере 16 450 000 рублей и в возмещение расходов по уплате государственной пошлины — 105 250 рублей» с АО.

В основе спора лежал договор купли-продажи икры речной пеляди — 3,125 млн штук, которую должен был поставить «Чебаркульский рыбозавод».

«В обоснование своих требований истец ссылается на то, что в связи с уклонением покупателя от самовывоза личинки пеляди речной формы, с 28.05.2018 года началась массовая гибель личинки, что подтверждается комиссионными актами, составленными с участием сотрудника Уральского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр», — отмечается в материалах дела.

Не полный выкуп товара, гибель личинок и стали основанием для обращения в суд. Иск был удовлетворён после пересмотра в 2020 году. Первое решение было не в пользу истца.

Между сторонами также есть спор, в котором завод из Югры выступает истцом. Первая инстанция удовлетворила требование о взыскании с «Чебаркульского рыбозавода» предварительно оплаченных за товар денежных средств в сумме 5 522 500 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами — более 501 тыс. рублей.