Курган, , 08:59 — REGNUM Власти Курганской области не расплатились с бизнесом по исполненным публичным контрактам в объеме 92,5 млн рублей, значительная часть из которых — за поставленное медицинское оборудование. Об этом говорилось на межведомственном совещании с заместителем генерального прокурора РФ Игорем Ткачевым, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В связи с этим объявлены предостережения заместителю губернатора области Владимиру Архипову и главе Шадринского района Сергею Копылову.

Отмечается, что благодаря прокурорскому реагированию в Курганской области в 2020 году погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 360 млн рублей.