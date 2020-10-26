Ташкент, , 08:57 — REGNUM Центральный банк Узбекистана ведет переговоры с представителями PayPal для присоединения к платежной системе. Об этом заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков на встрече с журналистами.

По его словам, для присоединения к международной системе PayPal необходимо заключение межведомственного соглашения. «Есть и другие проблемы. Это условия платежной системы PayPal для стран, а также требования Центрального банка», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля 2018 года глава единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ) Узбекистана Ахрор Махмудов заявил, что PayPal не работает в стране из-за ограничений законодательства, которое не позволяет физическим лицам хранить деньги в иностранных банках.

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