Москва, , 08:56 — REGNUM Риски при приобретении машин у каршеринговых компаний перечислили специалисты портала «Автовзгляд».

Отмечается, что чаще всего пробег автомобилей из каршеринга составляет свыше 100 тыс. км. При этом можно даже найти машину не старше трех лет, на которую распространяется заводская гарантия на основные узлы.

При покупке машин каршеринга стоит обратить внимание на обивку кресел, руль и трансмиссию. Эксперты советуют покупать машину с «механикой», поскольку вариатор может быть сломан.

Также стоит обратить внимание на двигатель, поскольку в городских условиях он зачастую работает вхолостую из-за частого простоя в пробках. В связи с этим реальный износ мотора может быть больше, чем предполагается по пробегу.

Зато такие автомобили чаще проходят техническое обслуживание на официальных сервисах. Кроме того, машины каршеринга почти лишены следов ржавчины, и подвеска у них зачастую оказывается целой.

Ранее автоэксперты представили прогноз, согласно которому спрос на новые машины в России сохранится на высоком уровне как минимум до конца 2020 года.

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