Москва, , 08:32 — REGNUM В сентябре 2020 года первое место по продажам среди новых машин марки Renault в России заняла модель Logan. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В общей сложности в прошлом месяце дилерам удалось реализовать 3885 экземпляров Logan — на 22% больше, чем год назад.

На втором месте модельного рейтинга разместился кроссовер Duster. Этот автомобиль за сентябрь купили 3109 человек, что на 1% меньше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров замыкает хэтчбек Sandero. Это авто в первый осенний месяц предпочли купить 2995 человек. Здесь рост продаж составил 9%.

Что же касается кроссовера Kaptur, то его приобрёл 2181 российский автолюбитель, что на 4% больше результата годичной давности.

В общей сложности дилеры Renault в сентябре на российском авторынке реализовали 14 007 автомобилей. Это на 5% больше, чем год назад.

Ранее представители компании Maxindo Renault Indonesia (MRI) заявили, что ожидают одобрения в отношении плана строительства автозавода Renault в Индонезии. Инвестировать проект будут MRI и несколько других сторон, представляющих Renault Global.

Читайте также: Renault расширяет в РФ географию действия услуги «домашние тест-драйвы»