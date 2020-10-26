Чита, , 08:01 — REGNUM Власти Забайкальского края известили сегодня, 26 октября, о направлении более 18 миллионов рублей дополнительно на борьбу с коронавирусом в регионе.

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"Правительство Забайкальского края направит дополнительно 18,3 миллиона рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией», — об этом в ходе оперативного совещания 26 октября сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Кефера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по распространению коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться крайне напряжённой: за сутки 25 октября выявлены 228 новых носителей SARS-CoV-2. Скончались четверо пациентов с COVID-19, общее число жертв составляет уже 118 человек.