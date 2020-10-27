Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В Чебоксарах столичная мэрия и налоговая служба пытаются взыскать деньги с предприятия, в отношении которого введено наблюдение. Дело находится в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ответчиком является общество «Корпорация «Энергетик». С заявлением о признании организации банкротом в январе 2020 года вышла администрация Чебоксар, заявив тогда о задолженности в размере 5 205 746,82 рубля. 18 сентября суд ввёл в отношении общества наблюдение, назначив дело к разбирательству на 25 декабря 2020 года.

В октябре поступили два уведомления от потенциальных кредиторов. Администрация Чебоксар заявила о сумме требований в размере 3 442 813,16 рубля, ссылаясь на задолженность по договору аренды земельного участка. УФНС по Чувашии заявило о задолженности в бюджет по налогам, взносам, пени, штрафам в размере 409 684,22 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Корпорация «Энергетик» зарегистрировано в 1997 году в Чебоксарах, заявленный основной вид деятельности — аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.