Иркутск, , 07:53 — REGNUM Арбитраж Иркутской области 10 ноября 2020 года рассмотрит иск аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области к местной национально-культурной автономии «Белорусы Черемхово Иркутской области». От последних требуют вернуть субсидию, выделенную на реализацию социально-значимого проекта, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан ещё в июле, но до сих пор не рассмотрен.

Истец требует взыскать с общественной организации «Местная национально-культурная автономия «Белорусы Черемхово Иркутской области» «в доход областного бюджета средства неиспользованной субсидии, представленной на реализацию социально-значимого проекта общества «ТАНЧЫ РАЗАМ — ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ» в размере 59 166 рублей 53 копейки».

В последний раз заседание было отложено и судья признала «явку представителей аппарата губернатора Иркутской области в следующее судебное заседание обязательной». Также была заявлена «необходимость в выяснении дополнительных обстоятельств по делу».

По данным ЕГРЮЛ, общественная организация создана в июле 2008 года. Председатель совета — Василий Ракито. Организация выступала соучредителем общественной организации «Региональная национально-культурная автономия белорусов Иркутской области», которая была зарегистрирована 1 октября 2020 года.