Канаш, Чувашия, , 07:21 — REGNUM В Чувашии признано банкротом акционерное общество «Вагон» из Канаша, которое ранее называлось «Промтрактор-Вагон». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением в суд вышло в августе 2019 года общество «Группа компаний «М-Стил» из Магнитогорска Челябинской области, ответчиком было заявлено акционерное общество «Промтрактор-Вагон» из чувашского Канаша. На тот момент сумма исковых требований составляла 254 497 636,05 рубля, заявитель просил признать канашское предприятие банкротом.

Определением от 9 октября 2019 года Арбитражный суд Чувашии ввёл в отношении акционерного общества наблюдение. Суд со ссылкой на представленные документы отметил, что АО «Промтрактор-Вагон» зарегистрировано 28 февраля 2005 года в Чувашии, 25 августа 2020 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров изменено фирменное наименование акционерное общество «Промтрактор-Вагон» на акционерное общество «Вагон».

В документе отмечается, что 19 октября 2020 года временный управляющий просил признать ответчика несостоятельным (банкротом), представитель АО «Вагон» рассмотрение ходатайства о признании должника несостоятельным оставил на усмотрение суда, а представитель ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» не возражал против открытия конкурсного производства в отношении должника.

По данным суда на 28 сентября 2020 года, в реестр включены требования кредиторов в размере 120 292 748 132 рубля 60 копеек.

«В соответствии с представленным временным управляющим анализом финансового состояния должника, имеются активы на общую сумму 5 571 449 тыс. рублей. По результатам анализа сделан вывод о том, что восстановление платежеспособности должника невозможно», — говорится в документе.

20 октября Арбитражный суд Чувашии признал акционерное общество «Вагон» несостоятельным (банкротом), открыв конкурсное производство до 19 апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На заводе «Промтрактор-Вагон» в Чувашии ввели наблюдение