Чита, , 07:22 — REGNUM В Карымском, Красночикойском, Могочинском, Нерчинском, Приаргунском районах Забайкальского края наблюдается самый низкий процент готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду. Об этом в рамках оперативного совещания заявил вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев. Его слова цитирует сегодня, 26 октября, пресс-служба забайкальского губернатора.

«В пяти этих районах халатно относятся к подготовке. Осталось немного времени, до того как земля промерзнет и ее уже невозможно будет опахать. По опашке сельскохозяйственных объектов — хуже всего ситуация в Шелопугинском, Забайкальском, Кыринском, Нерчинско-Заводском, Чернышевском районах. Сейчас комиссии работают, заставляют все мероприятия выполнять», — сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края.

Руководитель региона Александр Осипов отметил, что ситуация с неподготовленностью недопустима и рискует обернуться чрезвычайными ситуациями следующей весной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Тогда на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы).

Тем не менее половина и более всей техники Забайкаллесхоза и Забайкалпожспаса на тот момент имела износ от 60% до 100%. Дошло до того, что лесное ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками.

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