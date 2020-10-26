Владивосток, , 07:27 — REGNUM Приморцы активно пользуются несколькими льготными ипотечными программами по приобретению жилья. С начала года оформлено 114 договоров по ставке от 3,3% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Оформить льготный кредит по программе «Доступная ипотека» можно в Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС). При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит от 3,3%, готового жилья — от 3,9%.

«С начала года заключено 114 договоров почти на 260 млн рублей. В основном квартиры покупают во Владивостоке, Находке и Уссурийске», — пояснили специалисты.

Также Корпорация реализует льготные программы: «Дальневосточная ипотека» от 1,6%, «Семейная ипотека» от 4,7%, «Ипотечный заём для индивидуального жилищного строительства» под 5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что продолжение снижения ставки по льготной ипотеке в рамках государственной программы не нужно для экономики России.