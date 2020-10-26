Чита, , 06:54 — REGNUM По итогам мониторинга реализации национальных проектов, власти Забайкальского края увидели необходимость в ускорении работ по освоению федеральных средств: за текущий месяц план освоения средств нацпроектов составил 48,7% от плана октября, за неделю — 19,4%. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства региона Андрея Кефера.

«Уважаемые руководители министерства здравоохранения, социальной защиты, образования, а также министерства физической культуры и спорта, министерства строительства, министерства жилищно-коммунального хозяйства, у вас исполнение ниже или значительно ниже от плана. Необходимо оперативно разобраться с тем, что происходит. Не ждите нашей реакции», — подчеркнул губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. забайкальские власти заявили о том, что полностью выполнили три национальных проекта: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Культура» и «Здравоохранение». Позднее было заявлено: контроль над реализацией остальных будет усилен.

В 2020 году Забайкальский край участвует в реализации 11 национальных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: На приоритетные проекты в Забайкалье потратят почти 4,5 млрд рублей