Сиань, Китай, , 06:37 — REGNUM Древняя китайская столица город Сиань в провинции Шэньси на северо-западе страны, известная своим Терракотовыми воинами, намерена ускоренно развивать автомобильную промышленность, достигнув мощности 2 млн произведенных автомобилей в 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

В период с января по август Сиань произвел 273,7 тыс. автомобилей, что на 11,72% больше в годовом исчислении, если верить данным Сианьского муниципального бюро инвестиционного сотрудничества.

За прошедший год объем промышленного производства автомобилей в Сиане превысил 115,4 млрд юаней (около $17,31 млрд), что в 38 раз больше, чем в 2001 году. Ожидается, что этот показатель превысит 150 млн юаней в 2022 году.

Более 80 крупнейших автопроизводителей Китая берут свои корни в Сиане, включая лидера в сфере производства электромобилей, компанию BYD. Здесь полная производственная цепочка, которая включает производство автомобилей, грузовиков и автобусов, а также ключевых компонентов.