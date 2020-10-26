Пекин, , 06:28 — REGNUM ВРП южной островной китайской провинции Хайнань превысил 384 млрд юаней (около $57,7 млрд) за первые три квартала года, что на 1,1% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Восстановление потребительского рынка стало главным драйвером роста экономики провинции, особенно в связи с бумом беспошлинной торговли. По данным за третий квартал, общий объем розничных продаж потребительских товаров на Хайнани вырос на 17,7% в годовом исчислении.

Город Санья, где сконцентрированы популярные магазины беспошлинной торговли, зафиксировал рост показателя на 50,5%. По словам директор провинциального бюро статистики Ван Юя, потребление продолжит оставаться стабилизатором роста экономики в будущем.

Напомним, что провинция Хайнань увеличила квоту на беспошлинные покупки с 30 тыс. до 100 тыс. юаней в год на человека, а также расширила категории товаров, которые подпадают под беспошлинную торговлю с 1 июля.