Чунцин, Китай, , 06:22 — REGNUM ВРП города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая вырос на 11,4% за первые три квартала года в годовом исчислении до 461,4 млрд юаней (около $69,4 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Экспорт Чунцина достиг 291 млрд юаней за указанный период, что на 10,3% больше в годовом исчислении, в то время как импорт вырос на 13,3% в годовом исчислении до примерно 170,4 млрд юаней, сообщили в таможне Чунцина.

Только в сентябре объем внешней торговли Чунцина превысил 63 млрд юаней, что на 18,9% больше в годовом исчислении. Страны АСЕАН стали крупнейшим торговым партнером Чунцина.

За первые три квартала года торговле с АСЕАН достигла 83,59 млрд юаней, что на 6% больше в годовом исчислении и составляет 18,1% от общего объема внешней торговли Чунцина.

Частные предприятия зафиксировали мощный рост объемов внешней торговли, которая достигла 167,11 млрд юаней, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Их вклад во внешнеторговый оборот Чунцина составил 36,2%.