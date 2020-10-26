Якутск, , 06:24 — REGNUM В Якутии официально зарегистрировано 33 100 безработных. За неделю их количество уменьшилось на 700 человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, составляет 10 070, что на 26,3% меньше показателя 2019 года (13 655 вакансий), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Диего Ривера. Рабочий. 1932

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Больше всего отмечается спрос по рабочим профессиям — 60% от общего числа вакансий.

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям — 46,8 тыс. рублей.

Наиболее востребованы водители, слесари, машинисты спецтехники, подсобные рабочие, электромонтёры, уборщики и разнорабочие.

С начала года в службу занятости населения обратились 50,5 тыс. человек, 13,2 тыс. из них нашли работу, в том числе на постоянную работу трудоустроились — 5,1 тыс. человек, на временную — 8,1 тыс. Пособие по безработице получают 14 030 жителей Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае рост безработицы, которая отмечалась с момента введения ограничительных мер, в октябре впервые начал снижаться.