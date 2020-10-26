Ханчжоу, Китай, , 05:51 — REGNUM Новый грузовой железнодорожный маршрут был запущен между городом Цзиньхуа провинции Чжэцзян на востоке Китая и столицей Украины Киевом, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд, груженый 86 двадцатифутовыми эквивалентами товаров на сумму $4,6 млрд, вышел из Цзиньхуа 23 октября и должен добраться до Киева в течение 15−18 дней, сообщили в компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd.

В будущем исходящие поезда будут возить на Украину такие товары, как программное обеспечение, товары общего назначения и электроинструменты, а обратно увозить украинский лес, природные ископаемые и сельхозпродукцию.

Согласно данным таможни, общий объем импорта и экспорта между Чжэцзяном и Украиной достиг 13,98 млрд юаней (около $2,09 млрд) за первые три квартала года, что на 6,8% больше в годовом исчислении.

Пандемия нового коронавируса серьезно ударила по системе международного транспорта, в связи с чем грузовое железнодорожное сообщение по направлению Китай — Европа играет ключевую роль в поставке грузов. После запуска поезда до Киева, общее количество поездов Китай — Европа, ходящих из Цзиньхуа достигло 13.

Более 300 поездов данного направления вышло из Цзиньхуа с начала этого года. Они суммарно перевезли грузов в объеме 24,9 тыс. двадцатифутовых эквивалентов. Ожидается, что до конца года Цзяньху запустит новые рейсы до Франции и Бельгии.