Краснодар, , 03:48 — REGNUM Министерство природных ресурсов Краснодарского края потребовало взыскать с крупного предприятия региона, работающего с 1959 года, более 171 млн рублей. Иск к акционерному обществу «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск» пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 23 октября 2020 года. Сумма требований — 171 520 441,11 рубля. Одновременно с этим министерство заявило ходатайство о наложении обеспечительных мер. Подробности пока неизвестны.

2 декабря 2020 года суд рассмотрит иск того же министерства к тому же юрлицу о расторжении договоров аренды лесных участков. В качестве обеспечительных мер компании запретили рубку лесных насаждений до вынесения вердикта.

Напомним, в июле 2020 года Минпромторг России исключил из числа приоритетных инвестпроект «Апшеронска» по реконструкции и развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий, древесины на базе производственных мощностей компании. Компания пытается оспорить приказ министерства, но дело пока до конца не рассмотрено. Заседание назначено на 29 октября 2020 года. Ранее судья отказался приостановить действие приказа.