Москва, , 03:32 — REGNUM В арбитраж Москвы от Министерства обороны России поступил иск к ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. С ответчика требуют более 453 млн рублей. Иск пока не приняли к производству и дата судебного заседания неизвестна, передаёт ИА REGNUM.

Исковые претензии поступили в суд 22 октября 2020 года. Сумма требований — 453 189 063,7 рубля.

Это не единственные судебные споры между сторонами. Так, в конце октября 2020 года по иску министерства на 3 465 993 613,7 рубля, которые фигурировали как неустойка, было вынесено решение. Судья удовлетворил требование лишь частично, взыскав с разработчика космической техники 94,901 млн рублей.

Есть претензии к предприятию и у госкорпорации «Роскосмос». 3 декабря будет рассмотрен иск на 3,4 млн рублей штрафа по госконтракту от 2016 года.

Напомним, ПАО «РКК Энергия» работает в ракетно-космической отрасли отрасли с 1946 года. 22 октября 2020 года на Землю вернулся экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-16», разработанного корпорацией.