Москва, , 03:11 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск ПАО «Северсталь» и взыскал более 1,403 млрд рублей долга и 75 млн рублей неустойки по контракту с ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва. Изначально истец просил более 1,614 млрд рублей, но суд удовлетворил претензии частично. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В основе дела лежал договор на поставку продукции от 5 апреля 2018 года. Так как ФГБУ «Резерв-поставка» Росрезерва «обязательства по оплате не исполнил», поставки были приостановлены.

«В связи с запросом покупателя о возобновлении отгрузок по договору было подписано дополнительное соглашение от 20 сентября 2019 года к договору, в соответствии с которым согласован график погашения задолженности покупателем в период с октября 2019 года по июль 2020 года. При условии своевременного и полного погашения задолженности покупателем согласно указанному графику поставщик обязался возобновить отгрузку продукции», — отмечалось в материалах дела.

Сроки оплаты были снова нарушены, что и стало основанием для обращения в суд.