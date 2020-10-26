Салехард, , 01:01 — REGNUM Паромная переправа Салехард — Лабытнанги может завершить сезон с 26 октября в связи с похолоданием и появлением ледовых полей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, два города разделяет река Обь. Из Салехарда в Лабытнанги можно добраться летом вплавь, зимой — по ледовой дороге, в межсезонье — на вертолёте.

До окончания ледостава перевозить пассажиров по маршруту будут вертолёты, а после установления необходимой толщины льда на линию выйдут два судна на воздушной подушке. Наблюдать за работой паромной переправы онлайн можно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.