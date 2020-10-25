Москва, , 18:15 — REGNUM До конца 2021 года в Российской Федерации около текущих уровней останется курс рубля. Об этом в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1» заявил глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кудрин выразил мнение, что примерно на уровне текущих значений останется курс рубля до конца 2021 года. При этом глава Счетной палаты добавил, что прогнозировать курс национальной валюты — «неблагодарная вещь».

По его словам, выгоднее всего хранить сбережения в рублях, если речь идет о небольших денежных вкладах, которые будут потрачены в ближайшее время. Однако, добавил Кудрин, если в ближайшие год-полтора не планируется сбережения тратить, то лучше часть средств оставить в рублях, а часть — в валюте.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что Счетная палата ждет падения ВВП РФ в текущем году на 4,2−4,8% при официальном прогнозе 3,9%.

Читайте также: Кудрин оценил последствия пандемии для экономики России