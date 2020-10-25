Москва, , 17:23 — REGNUM Уже к концу 2020 года ожидается укрепление рубля в Российской Федерации. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

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«Фундаментально курс (рубля — прим. ИА REGNUM) сегодня сильно недооценен», — сказал он.

Греф выразил мнение, что рубль до конца года укрепится, если ситуация с SARS-CoV-2 станет более-менее понятной и геополитические факторы стабилизируются.

По его словам, фундаментальные экономические причины являются вторым фактором, оказывающим влияние на курс национальной валюты. Греф уточнил, что от цен на наши экспортные товары зависит «приток валюты (в страну — прим. ИА), валютный баланс».

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября глава банка Герман Греф на онлайн-конференции рассказал, что экосистема Сбербанка обрела новый логотип и бренд — Сбер.