Ульяновск, , 05:57 — REGNUM В Ульяновской области для инвестиционных проектов пролонгируют пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 12,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального правительства.

В рамках налогового кодекса России до 2024 года с 2% до 3% продлено повышение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет. В результате данный вид налога вырастает с 15,5% до 16,5%, где 3% будет отчисляться в федеральную казну, 13,5% — в областной бюджет.

Ульяновские власти отмечают, что это уже «негативно повлияло на финансовую модель инвестиционных проектов», которые реализуется при государственной поддержке. Разработанный законопроект предполагает снижение в 2020—2021 годы региональной ставки на 1% для предприятий, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты — таким образом, в региональный бюджет будет зачисляться 12,5%, а общая ставка составит 15,5%.

Уточняется, что налог на прибыль будет выплачиваться в полном объёме с 2023 года.

Ранее власти отмечали, что социально-значимые предприятия Ульяновской области получили 4 млрд рублей из региональной казны. Средства предоставлены организациям, на которых более половины сотрудников — инвалиды. Господдержка позволяет снизить себестоимость изделий для установления на них более низких, увеличивать объёмы производства, а также направить высвободившиеся средства на перевооружение организаций, сохранение рабочих мест и обеспечение трудовой занятости инвалидов.

Напомним, с 1 января 2021 года в России будет полностью отменён единый налог на вменённый доход (ЕНВД).