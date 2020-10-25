Москва, , 16:35 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что продолжение снижения ставки по льготной ипотеке в рамках государственной программы не нужно для экономики России.

Герман Греф Kremlin.ru

«Я думаю, что это не нужно, потому что после такого всплеска спроса потом будет сильный провал», — сказал Греф в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Греф подчеркнул, что продление госпрограммы по льготной ипотеке до середины 2021 года является рациональным решением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов по поручению президента РФ Владимира Путина внесло в правительство проект постановления о продлении программы субсидирования ипотеки по льготной ставке 6,5% на квартиры в новостройках до 1 июля 2021 года.

Согласно данным Минфина, на середину октября в рамках госпрограммы было заключено около 225 тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше 630 млрд рублей. Таким образом, использовано почти 70% запланированного лимита программы в 900 млрд рублей.

По оценкам ведомства, продление программы до середина 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей.

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