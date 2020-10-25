Москва, , 16:18 — REGNUM Бюджет Российской Федерации в 2020 году может недополучить два триллиона рублей, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, по словам Кудрина, ВВП страны упадёт в 2020 году на 4,5−4,8% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. ВВП России составляет порядка 100 трлн, поэтому «это примерно 4,5 трлн рублей недополученной продукции», уточнил он.

«С точки зрения доходов бюджета — это может быть там в пределах около двух триллионов рублей доходов всей бюджетной системы», — сказал Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день экономика страны демонстрирует восстановление по ряду направлений. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровней 2019 года. Кроме того, по словам главы государства, похожая картина наблюдается в части грузооборота на железной дороге.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что восстановление российской экономики после спровоцированного пандемией коронавируса кризиса произошло быстрее, чем прогнозировалось. Так, с начала года инфляция составила чуть более 3%. При этом уже в 2021 году ожидается возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%.