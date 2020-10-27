Ульяновск, , 06:32 — REGNUM В районе Ульяновской области планируют закупить спортивное оборудование и модульное здание для обустройства манежа. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Старомайнского района. Речь идёт о приобретении имущества для создания спортивного манежа на территории рабочего посёлка Старая Майна — в частности, пневмоангара и административного модульного здания.

Начальная стоимость контракта составляет 37,090 млн рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Ульяновской области и Старомайнского района. В том числе в 2020 году из областной казны выделяется 2,5 млн рублей, в 2021 году — почти 32,7 млн рублей, из муниципального бюджета в 2020 году выделяется 131,5 тыс. рублей, в 2021 году — 1,763 млн рублей.

Договор в случае подписания должен быть исполнен к 15 декабря 2020 года.