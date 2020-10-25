Москва, , 12:13 — REGNUM Рост цен на красную икру к новогодним праздникам в России может составить до 40%. Об этом сообщила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова РИА Новости.

Эксперты «Рыбсети» объяснили, что в 2020 году рыболовы столкнулись с очень низким выловом. Если на Дальнем Востоке планировали добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, но удалось заготовить только 180 тонн.

Это привел к росту оптовых, а следом и розничных, цен на красную икру. Кирова отметила, что уже сейчас стоимость красной икры в рознице составляет в среднем пять тысяч рублей за килограмм, что больше показателей предыдущего года. Цены на красную икру традиционно растут ближе к новогодним праздникам, но эксперты считают, что в 2020 году рост цен будет значительно больше, чем в предыдущие годы.

«Другое дело, что ближе к новогодним праздникам икра обычно дорожает на 10−15 процентов, а сейчас, по оценкам «Рыбсети», может дойти до 40 процентов», — объяснила Кирова.

При этом владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков не согласился с такими оценками. Он отметил, что нынешний ценник отражает реальную ситуацию на рынке, поэтому не сильно изменится к концу года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Росрыболовстве заявили, что не видят причин для дефицита красной икры в продуктовых магазинах.

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