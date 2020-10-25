Москва, , 11:47 — REGNUM По итогам сентября средний размер ипотеки в России составил 2,9 млн рублей, что является рекордно высоким значением. Об этом сообщил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин РИА Новости.

Годом ранее средний размер ипотеки в России был меньше на 11,6%. Эксперт рассказал, что рост среднего чека по ипотечным кредитом можно объяснить комплексным воздействием нескольких факторов.

Во-первых, в России отмечается рост спроса на недвижимость, что приводит и к росту спроса на заёмные средства. Лагуткин отметил, что это отчасти является следствием государственных программ субсидирования процентной ставки. В качестве второго фактора, вызывающего рост среднего размера ипотеки, эксперт назвал рост цен на недвижимость.

В «Эквифаксе» отметили, что в Москве средняя сумма ипотечного кредита значительно превышает показатели в других регионах России. В столице на покупку жилья в среднем берётся кредит 4,82 млн рублей, а во всех других регионах России — 2,4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление политики льготных ставок по ипотеке может привести к существенному росту цен на недвижимости.