Москва, , 11:08 — REGNUM Столица России поднялась на четвертое место в международном рейтинге The World's 100 Best Cities, который оценивает мировые мегаполисы по привлекательности в сфере туризма, проживания и ведения бизнеса. Об этом 24 октября сообщил портал мэра и правительства Москвы.

«Москва улучшила показатели в престижном международном рейтинге The World's 100 Best Cities, поднявшись еще на одну позицию и заняв в нем четвертое место», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что первый три места рейтинга, опередив российскую столицу, занимают, соответственно, Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Как указала по этому поводу заместитель градоначальника Москвы Наталья Сергунина, столица России исторически входит в число международных культурных и цивилизационных центров.

«Благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index.