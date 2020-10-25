Ашхабад, , 10:51 — REGNUM Депутаты туркменского парламента (Меджлиса) единогласно приняли бюджет на 2021 год, сообщает 24 октября Туркменпортал со ссылкой на Государственное информагентство.

Согласно проекту государственного бюджета, более 70% бюджета будет направлено на развитие социальной сферы. Речь в частности идет об образовании, здравоохранении, культуре, системе государственного социального обеспечения, жилищно-коммунальном хозяйстве, государственных услугах общего характера. В 2021 году за счет средств бюджета предусмотрено строительство жилья, объектов производства, а также объектов социально-культурного назначения.

На 10% в следующем году также планируется увеличить расходы бюджета на заработную плату, пенсии, пособия, стипендии студентам и слушателям. Государственным бюджетом предусматривается также финансирование агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, текстильной и пищевой промышленности. В частности, в бюджете предусмотрены расходы на строительство транспортно-коммуникационных и производственных объектов.

На следующий год также планируется поддержка малого и среднего бизнеса, наращивание объемов продукции произведенной в Туркмении, обеспечение поставок продовольствия на внутренний рынок.

Предусматривается и продолжение работ по приватизации объектов государственной собственности, созданию акционерных обществ, а также увеличение в структуре экономики Туркмении доли частного сектора. Перспективными направлениями также считаются совершенствование налоговой системы, поиск дополнительных источников финансирования государственных и национальных программ.