Париж, , 10:19 — REGNUM Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно увеличил своё состояние на $8 млрд за текущую неделю. 24 октября об этом сообщает журнал Forbes.

В октябре конгломерат Louis Vuitton представил отчёт, свидетельствующий о начале восстановления мирового рынка предметов роскоши после пандемии новой коронавирусной инфекции. Эти сообщение привели к росту стоимости акций LVMH, благодаря чему к 24 октября общее состояние Бернара Арно выросло до $122 млрд.

Благодаря этому Арно достиг второй позиции в рейтинге богатейших людей мира, составляемом журналом Forbes. В настоящее время рейтинг возглавляет основатель компании Amazon Джеффри Безос с состоянием $188,6 млрд. Третью строчку занимает бывший глава Microsoft Билл Гейтс ($116,9 млрд), четвёртую — основатель Facebook Марк Цукерберг ($140,5 млрд), пятую — глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ($93,1 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года американский бизнесмен Илон Маск впервые вошёл в пятёрку богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

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