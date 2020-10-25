Тюмень, , 04:51 — REGNUM Во второй половине 2020 года жители Тюменской области стали больше тратить денег в магазинах. Тюменьстат опубликовал сведения о динамике оборота розничной торговли в регионе.

По информации Тюменьстата, с января по август 2020 года тюменцы потратили в магазинах 267,8 млрд рублей. В регионе проживает 1,537 млн человек. В среднем в месяц, соответственно, каждый тюменец потратил в розничной торговле 21,77 тыс. рублей в месяц.

Более всего жители Тюменской области тратили в марте, июле и августе. В период самоизоляции — в апреле, мае и июле — оборот розничной торговли в регионе терял до 13% по сравнению с оборотом за аналогичный период 2019 года, и восстановился со снятием ограничений с торговых предприятий. В третьем квартале 2020 года оборот розничной торговли в Тюменской области превысил прошлогодние показатели на 5,3%.