Москва, , 14:52 — REGNUM Законопроект, предполагающий освобождение от налога на доходы трат работодателя на услуги санаторно-курортных организаций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправками в Налоговый кодекс предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

А для работодателей устанавливается право учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников (и членов их семей) в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, отмечает правительство РФ.