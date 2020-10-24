Ханты-Мансийск, , 08:44 — REGNUM В Югре будут внедряться программы для более интенсивной нефтеотдачи на месторождениях региона, в том числе с использованием химических методов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

Химические методы увеличения нефтеотдачи (ХМУН) — технологии, обеспечивающие повышение коэффициента извлечения нефти с помощью различных видов химического заводнения пластов — будут внедрять департамент недропользования и природных ресурсов Югры, «Газпромнефть — Технологические партнерства» и международная нефтегазовая консалтинговая компания Beicip-Franlab, которая является филиалом Французского института возобновляемых источников энергии. Стороны подписали соответствующий договор на полях Югорского промышленно-инвестиционного форума.

Как отметил директор департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергей Филатов, применение ХМУН способно существенно увеличить коэффициент извлечения нефти, что приведет к повышению дебитов и продлению рентабельных сроков разработки месторождений Югры. Применение химических методов увеличения нефтеотдачи позволит дополнительно вовлечь в разработку до 450 млн тонн нефти в Югре. Однако полномасштабное внедрение ХМУН в России сегодня ограничено высокой стоимостью материалов и требует развития механизмов экономического стимулирования, в том числе налоговых.