Москва, , 05:50 — REGNUM В связи со снижением грузопотока в РФ будут отменены 19 пар поездов дальнего следования и сократится периодичность курсирования еще 38 пар, сообщает пресс-служба холдинга РЖД.

Изменение графика на направлениях будет производиться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов для пассажиров.

Желающие могут совершать поездки по запланированным маршрутам на других поездах, следующих в те же даты или близкие к ним. При этом клиенты компании также могут вернуть деньги в полном объеме из-за отмены рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что 90% поездов, которые ранее были отменены из-за ситуации с распространением нового коронавируса, уже «практически восстановлены».

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