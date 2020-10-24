Тегеран, , 10:41 — REGNUM 22 октября первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что в стране сформирована специальная группа по устранению препятствий в производственном секторе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 октября.

Джахангири отметил, что целевая группа окажет содействие реализации лозунга Верховного лидера по достижению «производственного скачка» для укрепления национальной экономики и предотвращения последствий санкций США. Он подчеркнул, что регулирование процедуры для производственного сектора поможет увеличить объёмы производимой иранской продукции.

По словам чиновника, комплексное регулирование производственного сектора необходимо для устранения таких проблем, как дефицит продукции обрабатывающей промышленности. «Скачок производства будет служить поставке достаточного количества товаров на рынок, что приведет к улучшению социальных условий», — заявил Джахангири.

Говоря об экспорте как об одном из основных показателей экономики, он отметил, что экспорт в нынешних условиях очень полезен для национальной экономики, так как создает дополнительные рабочие места помимо привлечения иностранной валюты.