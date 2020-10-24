Киев, , 02:31 — REGNUM Украинские предприятия своими силами не смогут возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан», заявил 23 октября журналистам вице-премьер — министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Комментируя визит турецких коллег на Украину и их заинтересованность в стратегических транспортных самолётах, чиновник отметил, что сегодня украинская промышленность «теоретически» может достроить только один транспортник Ан-225 «Мрия».

"Но «Русланы» мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А «Мрию» одну теоретически можем достроить», — сказал Уруский.

Напомним, самый крупный и грузоподъёмный самолёт в мире Ан-124 «Руслан» был разработан украинским КБ «Антонов». В России выпускать самолёт перестали в 2003 году. В июне 2018 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) допустила возобновление отечественного производства Ан-124 под другим брендом.

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