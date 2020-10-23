Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Компания AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса в США, 23 октября пишет The Wall Street Journal.

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Возобновление испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, пока официально не подтверждено, однако WSJ ссылается на свои источники и документы.

Испытания вакцины AstraZeneca в США ранее были приостановлены из-за побочных эффектов. 21 октября Бразилии умер участник испытаний, однако компания уверяет, что он получал плацебо.

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