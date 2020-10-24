Москва, , 09:20 — REGNUM Российская столица улучшила свои позиции в международном рейтинге 100 лучших городов мира The World"s 100 Best Cities. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Красная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В обновленном списке лучших городов мира Москва заняла четвертую строчку, в то время как ранее располагалась на пятом месте. В этом рейтинге российская столица опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и многие другие мегаполисы. Возглавил же список Лондон, следом за ним расположился Нью-Йорк, а замыкает тройку лидеров Париж.

«Наш город исторически входит в число международных культурных и цивилизационных центров. А благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса. Был задан новый стандарт качества городской среды. Он предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура должны быть в каждом районе Москвы. Эту задачу мы последовательно решаем в рамках программы мэра «Мой район», — рассказала Сергунина.

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