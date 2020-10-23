Москва, , 23:04 — REGNUM Снижение ЦБ РФ ключевой ставки принесёт выгоду отдельным отраслям. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 октября высказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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По его словам, снижение ключевой ставки, которое Центробанк РФ, вероятно, произведёт в обозримом будущем, поддержит корпоративный сектор и приведет к удешевлению кредитования, что может привести к росту чистых прибылей и росту капитализации рынка.

«Само по себе дешевое кредитование не перезапускает экономику: в 90-е ставка ЦБ была 100−200%, что было ниже инфляции, но отрицательная реальная ставка не привела к росту экономики, для этого нужны условия и институциональные реформы. Больше всего выиграют от снижения ставки строители, которые получат больше ипотечников», — сказал Манкевич.

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