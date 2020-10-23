Белград, , 22:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 23 октября встретился с депутатом Бундестага Йоахимом Файфером. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вучич в своём профиле в социальной сети указал, что с депутатом Бундестага он обсудил привлечение инвестиций из Германии в Сербию.

«Продуктивная беседа с депутатом Бундестага Йоахимом Файфером. Мы обсудили новые модели привлечения инвестиций из Германии», — написал Вучич в социальной сети, где он также поделился фотографиями со встречи. На встрече присутствовал председатель Торговой палаты Сербии Марко Чадеж.