Москва, , 23:01 — REGNUM Сигналы, подаваемые Центральным банком (ЦБ) России, намекают на возможность снижения ключевой ставки до 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Рубль Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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В пользу этого говорит тот факт, что в ЦБ РФ подняли прогнозы по цене на нефть, по падению ВВП, по профициту счета текущих операций. Также ЦБ сообщил, что в целом дефляционные факторы преобладают на длинной дистанции. Это означает, что падение доходов населения бьет по спросу сильнее, чем рост доступности кредитов благодаря низкой ставке. Также ЦБ ухудшили инвестиционный и потребительский прогноз, отметил экономист.

«В принципе, понятно, что в декабре экономический блок захочет найти новое простое решение для перезапуска экономики, которым окажется снижение ставки до 4% с текущих 4,25%», — заявил Манкевич.