Москва, , 21:49 — REGNUM Решение Центрального банка (ЦБ) РФ было предсказуемым и последовательным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Центральный банк Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на текущий момент рисков слишком много: последние снижения ставки уже привели к падению рубля, которое подстегивает рост цен и повышает инфляционное давление, которое снижает потенциал для дальнейшего снижения ставки.

«ЦБ использовал следующие аргументы: неустойчивость ситуации и волатильность на внешних рынках, краткосрочное преобладание проинфляционных факторов, ухудшение эпидемиологической обстановки. Что это означает? ЦБ говорит, что непонятно, что будет дальше, поэтому надо пока переждать», — пояснил Манкевич.

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