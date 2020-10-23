Синьцзян, , 21:39 — REGNUM В Пекине прошло торжественное собрание, посвященное 70-й годовщине отправки китайских народных добровольцев в КНДР для участия в Войне сопротивления корейского народа агрессии США, осуществленной под флагом ООН в 1950—1953 годах. Об этом 23 октября информирует Синьхуа, сообщая о выступлении с большой речью председателя КНР Си Цзиньпина.

Высоко оценив патриотизм китайских добровольцев и историческое значение Войны сопротивления, китайский лидер указал, что окрепшее в боях содружество армий КНР и КНДР позволило нанести поражение американскому империализму, развеяв миф о непобедимости американской армии. Он отметил, что потери Китая в боях на Корейском полуострове составили 197 тыс. человек, и это огромная цена интернационального подвига, совершенного китайским народом.

Победа в войне, по словам Си Цзиньпина, утвердила статус нового Китая в Азии и во всей системе международных отношений, продемонстрировав его решимость отстаивать мир во всем мире. Она также способствовала модернизации национальной обороны и вооруженных сил КНР. В результате Войны сопротивления в АТР произошли глубокие перемены, результатом которых являются процессы, протекающие сегодня, в том числе связанные с быстрым развитием многих стран Азии.

Призвав к увеличению государственной мощи Китая, лидер страны призвал к ускоренному развитию НОАК и выделил пять основных направлений современного развития страны по пути социализма с китайской спецификой:

укрепить КПК и ее связь с народом,

обеспечить главным приоритетом интересы народа,

всесторонне расширять мощь КНР,

ускорить модернизацию обороны и вооруженных сил,

решительно отстаивать мир в регионе и во всем мире.

По его словам, Китай не стремится к гегемонии, но не позволит разрушить существующий миропорядок и полон решимости и далее двигаться путем великого возрождения китайской нации.

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