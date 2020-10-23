Синьцзян, , 21:34 — REGNUM Китайская нефтяная корпорация Sinopec завершила бурение самой глубокой в Азии наклонно-направленной скважины с глубиной почти в 8,9 км для разработки нефтегазового месторождения Шуньбэй в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом 23 октября сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, поступившую от правления входящей в состав корпорации Северо-Западной нефтяной компании.

Месторождение разрабатывается с 2002 года, и с тех пор здесь пробурено около 40 скважин глубиной свыше 8 км. В настоящее время годовые производственные мощности Шуньбэя достигают 1 млн тон сырой нефти и 400 млн кубометров природного газа. Многократное их наращивание ожидается к 2025 году.