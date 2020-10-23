Подгорица, , 20:28 — REGNUM Многие черногорские домохозяйства традиционно используют дровяные печи для обогрева домов в осенне-зимний период.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Как сообщает портал cdm, цена на дрова летом колебалась от 40 (бук) до 43 евро (дуб и граб) за кубический метр. С приближением холодных дней и началом отопительного сезона, древесина подешевела вопреки ожиданиям: кубический метр бука можно купить за 35 евро, а дуб за 37 евро.

Продавцы говорят, что они снизили цены, потому что спрос ниже, чем летом. Продавцы дров во всем винят эпидемию коронавируса.