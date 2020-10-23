Бишкек, , 20:18 — REGNUM Национальный банк Киргизии назвал фейком активно распространяемую в сосетях и интернет-мессенджерах информацию о том, что из-за якобы оскудевших золотовалютных резервов страны финансовый регулятор вынужден был начать эмиссию национальной валюты в особо крупных объемах.

В заявлении отмечается, что Нацбанку запрещается предоставлять кредиты и гарантии правительству Киргизии, в том числе для финансирования дефицита республиканского бюджета.

«Неконтролируемого печатания денег нет. Изготовление банкнот и монет осуществляется, только в целях планового пополнения запасов национальной валюты по мере их ветшания и исчерпания. Каких-либо изменений данного плана в ближайшее время не предусматривается и не планируется», — подчеркивает пресс-служба Национального банка.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем валовых международных резервов Национального банка Киргизии в настоящее время составляет $3 млрд 21,6 млн (свыше 232,6 млрд рублей). Это на $597,5 млн (46 млрд рублей) или 24,6% больше показателя начала текущего года. ё