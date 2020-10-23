Курган, , 18:49 — REGNUM В Кургане будут выпускать буровую машину для нефтегазового комплекса, не имеющую аналогов в России. Об этом сообщает пресс-служба главы Курганской области.

Буровая установка БУК-225 на внедорожном шасси Пресс-служба губернатора Курганской области

Буровая установка БУК-225 на внедорожном шасси, с грузоподъемностью 225 тонн, создана на заводе «Буровые установки Кургана». На данный момент успешно завершены тестовые испытания.

«Сегодня мы видим принципиально новую, разработанную и созданную у нас уникальную буровую машину. Важно отметить, что на предприятии работают более 120 местных специалистов. Наши земляки получают здесь достойную зарплату. Дальнейшее развитие завода, залогом которого является производство высокотехнологичного и востребованного оборудования, позволит увеличить количество рабочих мест в три раза», — прокомментировал директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв.