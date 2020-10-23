Курган, , 18:36 — REGNUM «Кургандормаш» на 300% увеличил выпуск мобильных коммунальных машин благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Увеличение выпуска техники при выполнении плана продаж даст предприятию дополнительно 112,5 млн рублей дохода.

Руководитель проекта Федерального центра компетенций Владимир Силонов отметил, что на «Кургандормаше» во время комплексного аудита было выявлено, что логистика на предприятии несовершенна, на отдельных участках производства собраны излишние запасы деталей, а на рабочих местах часто отсутствуют необходимые материалы. На предприятии был организован экспериментальный участок, на котором удалось кратно увеличить производительность, уменьшить складские запасы и значительно сократить время от момента поступления заявки до отгрузки готовой продукции.

Кроме того, «Кургандормашу» была оказана господдержка в виде возмещения части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Благодаря этому предприятие приобрело современное оборудование.